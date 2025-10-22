Pozzuoli cambio di governance nella polizia municipale
Il Comune di?Pozzuoli aveva indetto tempo fa un concorso pubblico per la copertura di 1 posto di dirigente con funzioni di comandante del corpo di polizia locale. In parallelo, sempre nel comune, è stato pubblicato un bando per la copertura di 24 posti di “Istruttore di Polizia Municipale”, con contratto a tempo determinato (6 mesi) . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
Tassisti abusivi a Pozzuoli: portavano i clienti dalla stazione ai lidi. Multe di 20mila euro - Una rete di tassisti abusivi quella scoperta dalla Polizia Municipale di Pozzuoli a Licola, zona periferica della città flegrea: gli agenti hanno sequestrato due veicoli, utilizzati come taxi abusivi, ... Si legge su fanpage.it
Pozzuoli, in strada senza assicurazione: denunce e sequestri della polizia municipale - Controlli nel corso del week end della polizia municipale di Pozzuoli, diretta dalla comandante Silvia Mignone. Riporta ilmattino.it
Una rete di tassisti abusivi scoperta a Licola dalla Polizia Municipale di Pozzuoli - Stretta della Polizia Municipale sul fenomeno dei tassisti abusivi a Pozzuoli: in particolare, ad essere stata attenzionata è stata la zona della Domiziana, tra la stazione della Circumflegrea e ... Lo riporta ilmattino.it