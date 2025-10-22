Povertà nuove sinergia tra Servizi sociali e Conferenza Episcopale
Tempo di lettura: 3 minuti Dall’Irpinia parte la sfida nuova contro le povertà grazie ad una forte e concreta sinergia tra Istituzioni pubbliche e il mondo del Terzi settore maggiormente impegnato nella lotta alle marginalità. L’iniziativa nasce dal Consorzio dei Servizi Sociali A5 che nell’ambito della coprogettazione con il Consorzio Matrix ha predisposto una serie di azioni a valere sui fondi del PNRR che oltre all’apertura di una Stazione di Posta che verrà inaugurata nei prossimi mesi, attualmente è attiva la Stazione di Posta temporanea, e altri interventi misure di lotta alla povertà, ha voluto individuare un budget specifico da dedicare ad una collaborazione pratica con le Caritas diocesane afferenti al territorio dell’Ambito A5 e in particolare la Caritas di Avellino che dispone da tempo di un dormitorio per offrire accoglienza a cittadini senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
?Domani, Mercoledì 22 Ottobre, alle 10 Atripalda, via Roma Chiesa di San Nicola da Tolentino ?"Nuove povertà. Impegni concerti" - facebook.com Vai su Facebook
Contrasto alle #povertà. Pronto il nuovo Piano triennale della @RegioneER da 124 milioni. @mdepascale e Mazzoni: “Approccio a 360 gradi per favorire l'uscita delle famiglie da condizioni di fragilità e offrire percorsi di vera integrazione” La #notizia https://r - X Vai su X
Servizi sociali, nuove tariffe e piccoli aumenti - I servizi sociali del Comune di Bondeno hanno aggiornato le tariffe per il 2026. Come scrive ilrestodelcarlino.it