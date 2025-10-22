Potenziare i servizi per le politiche del lavoro

SPOLETO - Emergenza lavoro il vicepresidente del consiglio Comunale Sergio Grifoni chiede spiegazioni al sindaco. "L'agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – spiega Grifoni – prevede cinque centri per l'impiego a Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello ed Orvieto, mentre a Spoleto è presente solo lo sportello territoriale. L'agenzia a gennaio 2025 ha sostituito il consiglio di amministrazione nominando un Commissario ad hoc nella persona di Luigi Rossetti, valido dirigente regionale". Il centro per l'impiego è chiamato a garantire e gestire servizi amministrativi per informazioni, incontro domandaofferta e assunzioni di personale, assunzioni nella pubblica amministrazione, tirocini, ma anche il portale lavoro per Te Umbria.

