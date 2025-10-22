Potente ciclone temporali auto rigeneranti Maltempo in Italia allerta rossa | eventi estremi e molto pericolosi
L’Italia si prepara a fronteggiare una nuova e violenta ondata di maltempo. Un profondo ciclone in arrivo dal Nord Europa sta per investire gran parte del Paese, portando con sé un drastico peggioramento delle condizioni meteo e un significativo rischio di fenomeni estremi. Secondo quanto riferito da ilmeteo.it, gli ultimi aggiornamenti confermano la discesa di una vasta area di bassa pressione, sospinta da masse d’aria fredda di origine polare, pronta a scendere verso il Mediterraneo e ad alimentare una forte instabilità atmosferica. Le prime avvisaglie sono attese già nella giornata di giovedì 23 ottobre, quando le correnti fredde irromperanno sui mari italiani, favorendo la formazione di un minimo depressionario sul mar Ligure. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Maltempo, ciclone in arrivo giovedì sull'Italia: «Eventi estremi e temporali auto rigeneranti», le regioni a rischio. Scuole chiuse in Toscana - Un profondo ciclone, in discesa dal Nord Europa, impatterà violentemente su molte regioni innescando una pesante ondata di maltempo su molte delle ... Da leggo.it
Meteo: Ciclone al Sud, rischio temporali su queste regioni - Proprio in queste ore, sul basso Tirreno, si sta caricando di nuova energia un vasto ciclone mediterraneo. Segnala ilmeteo.it