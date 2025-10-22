Postel accelera la trasformazione digitale di imprese e pubblica amministrazione

Postel, società del Gruppo Poste Italiane, amplia la gamma di servizi business per favorire l 'evoluzione digitale di grandi imprese, pmi e pubblica amministrazione grazie al contributo tecnologico di Amazon web services (Aws). Un'intesa che coniuga la specializzazione e l'affidabilità di Postel con le tecnologie all'avanguardia di Aws, per offrire alle aziende italiane un partner affidabile nel percorso di trasformazione digitale in atto. Postel offre soluzioni di backup e disaster recovery automatizzati in cloud. L'offerta di Postel include la vendita dei servizi nativi cloud di Aws, integrati con competenze specialistiche di consulenza e implementazione, incluso il supporto alla migrazione attraverso l'utilizzo di programmi e competenze specifiche, soluzioni standardizzate tra cui landing zone per la gestione sicura degli ambienti multi-account, piattaforme dati di nuova generazione, soluzioni di content delivery network e assistenti virtuali basati su intelligenza artificiale.

