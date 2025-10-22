Posteggia auto in doppia fila per prelevare il figlio a scuola donna aggredita | denunciato 74enne

Un uomo di 74 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Como dopo aver aggredito fisicamente una donna di 37 anni per un litigio legato a un parcheggio in doppia fila. Il fatto è avvenuto il 21 ottobre scorso intorno alle 16.30, davanti a una scuola elementare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

