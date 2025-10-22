Poste nuovi impianti di climatizzazione negli uffici di Aranova

Aranova, 22 ottobre 2025 – Poste Italiane comunica che presso gli uffici postali di Allumiere (via Civitavecchia) e Aranova (via Michele Rosi), sono stati installati e sono già operativi i nuovi impianti di climatizzazione, in grado di ottimizzare il microclima interno, in estate e in inverno, sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale. L’intervento, che consente una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica, è in linea con il miglioramento del confort ma anche con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità e all’attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico e a garantire soluzioni efficienti e sostenibili per gli uffici postali e più in generale per tutti le sedi aziendali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it