Poste Italiane riapre l' ufficio di Grottolella e iniziano i lavori in quello di Montella

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio postale di Grottolella ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia “Polis”. La nuova sede di via Roma, 2 è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

