Post alluvione lavori finiti sulla Sp11 a Cà Quaiotto
Terminati i lavori sulla Sp11 in località Cà Quaiotto nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone. L’ultima operazione ha riguardato il collaudo del cantiere e la spesa è stata di un milione e mezzo di euro per il completo ripristino della strada. Nei giorni scorsi con le operazioni di collaudo delle protezioni antierosive si è chiuso in modo definitivo il cantiere dei lavori, restituendo così piena sicurezza e funzionalità a un tratto stradale fortemente danneggiato dagli eventi eccezionali alluvionali del maggio 2023. In particolare, nella frazione di Strigara, tra il km 20,000 e il km 20,250, si erano verificati due gravi fenomeni franosi che avevano compromesso una parte significativa della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo le segnalazioni dei cittadini, oggi a Meda via alla pulizia straordinaria delle strade e agli interventi post alluvione - facebook.com Vai su Facebook
Ricostruzione post #alluvione. Prosegue cantiere di rinforzo argini Lamone danneggiati da piena. Sopralluogo presidente @mdepascale a Villanova di Bagnacavallo (RA), insieme a @ManuRontini: “Risposta rapida per mettere in sicurezza abitato” La #notizi - X Vai su X
Post alluvione, lavori finiti sulla Sp11 a Cà Quaiotto - Lattuca: "Con il collaudo restituiamo una viabilità sicura alla comunità". Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Unione della Romagna Faentina: via libera in Giunta Unione a 4 progetti da oltre 500 mila euro per lavori post alluvione 2024 - Tre interventi a Casola Valsenio e uno a Riolo Terme, per un totale di oltre mezzo milione di euro di lavori. ravenna24ore.it scrive
Veruccio: si completa l’iter di elaborazione tecnica dei progetti esecutivi per lavori finanziati dal Commissariato per la Ricostruzione post-alluvione - Durante l'odierna seduta di Giunta, l'Amministrazione comunale di Verucchio ha approvato i progetti esecutivi di un'importante serie di lavori pubblici, per ... Secondo chiamamicitta.it