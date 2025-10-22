Post alluvione lavori finiti sulla Sp11 a Cà Quaiotto

Terminati i lavori sulla Sp11 in località Cà Quaiotto nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone. L’ultima operazione ha riguardato il collaudo del cantiere e la spesa è stata di un milione e mezzo di euro per il completo ripristino della strada. Nei giorni scorsi con le operazioni di collaudo delle protezioni antierosive si è chiuso in modo definitivo il cantiere dei lavori, restituendo così piena sicurezza e funzionalità a un tratto stradale fortemente danneggiato dagli eventi eccezionali alluvionali del maggio 2023. In particolare, nella frazione di Strigara, tra il km 20,000 e il km 20,250, si erano verificati due gravi fenomeni franosi che avevano compromesso una parte significativa della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

