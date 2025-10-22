possono abbattere i droni nemici le nuove regole di taiwan

Taiwan ha formalizzato per la prima volta le condizioni in cui le sue forze armate possono abbattere droni sospetti. Quest'ultima mossa avallata dal governo guidato da William Lai sottolinea l'intensificarsi delle tensioni nella regione e la necessità da parte di Taipei di chiarire le norme d'ingaggio in uno scenario sempre più instabile. Le nuove linee guida sono state presentate nel Rapporto Nazionale sulla Difesa 2025 e introducono un procedimento in quattro fasi. Ecco che cosa sappiamo. Taiwan mette i droni nel mirino. Come ha spiegato il South China Morning Post, le quattro fasi riguardano l'identificazione e il monitoraggio dell'eventuale dispositivo nemico, l'allerta e la notifica, la verifica della sicurezza e infine il fuoco difensivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

