Possibili mareggiate e piogge in arrivo | torna l' allerta meteo

Possibili mareggiate e piogge temporalesche dal pomeriggio di domani, giovedì 23 ottobre, al giorno dopo. È quanto prevede l'allerta meteo della protezione civile, diramata oggi e in vigore dalle 15:00 di domani alle 7:00 del giorno dopo.Situazione attualeGiovedì sera arriverà un marcato e veloce. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

