Possibile caso di Dengue a Pontedera | al via la disinfestazione
Intervento urgente di disinfestazione disposto con apposita ordinanza dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi, su segnalazione dell'Asl Toscana Nord Ovest, per un possibile caso di infezione da virus Dengue di una persona al rientro da un paese tropicale. L’intervento mediante trattamento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
