Positivo alla cocaina ma nessuna prova di alterazione psicofisica Assolto automobilista

Era stato sorpreso alla guida positivo alla cocaina, ma la difesa è riuscita a ‘smontare’ la tesi accusatoria soprattutto per quanto riguarda lo stato di alterazione psicofisica. Abbastanza per far scricchiolare le contestazioni formulate a carico di un 25enne e farlo assolvere al termine del processo in rito abbreviato. La vicenda giudiziaria – seppure antecedente, per certi aspetti di attualità viste le recenti modifiche sulla normativa su cui peraltro sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale – si è definita ieri mattina in tribunale. Ma prima un passo indietro. Tutto comincia nel 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Positivo alla cocaina, ma nessuna prova di alterazione psicofisica. Assolto automobilista

