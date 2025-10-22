Portogallo agosto da primato | turismo vale 4,3 miliardi

Il turismo in Portogallo segna un nuovo traguardo: ad agosto le entrate da viaggi hanno toccato 4,3 miliardi di euro, oltre il record dell'anno precedente. Un risultato che sostiene l'avanzo dei servizi, mentre la spesa dei residenti all'estero continua a crescere e a incidere sul saldo esterno, come evidenziato da ECO sulla base dei dati .

