Porto turistico-crocieristico di Fiumicino Azione | Servono risposte sul lavoro

Fiumicino, 22 ottobre 2025 – "Il progetto del porto di Fiumicino procede, e sempre più spesso si parla della sua importanza strategica per lo sviluppo del territorio. Tuttavia, mentre l'opera sembra finalmente avvicinarsi alla fase concreta, emergono alcune domande che non possono restare senza risposta. La questione centrale riguarda l'occupazione: quanti posti di lavoro porterà realmente il porto una volta completato? E di che tipo saranno questi posti? È lecito chiedere se si tratterà di lavori stabili, con contratti a tempo indeterminato, un reddito minimo dignitoso e tutele adeguate per i lavoratori", è quanto si legge in un comunicato firmato dal segretario di Azione Fiumicino Gianmarco Irienti.