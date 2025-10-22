Portata in Ucraina la ‘Pizza della Speranza’ E c’è anche l’educazione contro gli ordigni inesplosi
Fin dal primo momento in cui la Russia ha invaso l’Ucraina, il sostegno alla popolazione in fuga dalla guerra è stato costante da parte della città di Forlì, che nel corso del tempo ha attivato ben quattro missioni umanitarie, alle quali si è aggiunta, proprio in questi giorni, la quinta: la ‘Pizza della speranza’. Lo scorso fine settimana, nel territorio ucraino di Ivano-Frankivsk, si sono svolte le prime uscite del truck allestito per la distribuzione di materiale umanitario e, appunto, della pizza. I primi beneficiari (ovviamente in maniera gratuita) sono stati i bambini del centro educativo e riabilitativo del consiglio comunale di Ivano-Frankivsk, alunni speciali che ogni giorno affrontano sfide legate a disabilità motorie e intellettive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
