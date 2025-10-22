Porta Tufilla e Maggiore | rischio idrogeologico

Cinque milioni di euro per mettere in sicurezza tre aree strategiche del territorio comunale. L’amministrazione comunale ha deciso di cogliere l’opportunità offerta da un bando del Ministero dell’Interno, che prevede finanziamenti per interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Su proposta del sindaco Marco Fioravanti e in accordo con l’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli, sono stati individuati tre interventi prioritari che interesseranno zone nevralgiche della città: l’area compresa tra via Tevere e la circonvallazione nord, via Porta Tufilla (che collega la zona dei mulini a Porta Maggiore con il centro storico) e via della Rimembranza, asse viario che sale verso il colle dell’Annunziata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porta Tufilla e Maggiore: rischio idrogeologico

Altre letture consigliate

L'omaggio che il @sestiereportatufilla di Ascoli ha voluto inviare al @comune_lugo, a @rossatogianmarco e a @elenazannoni_sindaca con la maglietta realizzata in occasione dei @giochigiovanililugo25, rende l'idea di come l'evento organizzato da @contes - facebook.com Vai su Facebook

Porta Tufilla e Maggiore: rischio idrogeologico - Stanziati dal Comune cinque milioni di euro per una serie di interventi tra via Tevere e la Circonvallazione, ai Mulini e verso l’Annunziata ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Ascoli, Porta Tufilla a caccia del cavaliere. Ora l'ipotesi è Chitarrini - Si va verso una soluzione interna, al sestiere di Porta Tufilla, in vista della giostra della tradizione in programma il 6 agosto. Secondo ilrestodelcarlino.it