Porsche Carrera Cup Italia | finale di stagione a Monza
A Monza, tempio della velocità, si conclude la stagione 2025 della Porsche Carrera Cup Italia. Dal 24 al 26 ottobre si accenderanno i motori delle veloci coupè tedesche Porsche 911 GT3 Cup. Tutti i titoli piloti sono ancora da assegnare, classifiche PRO, Rookie e Michelin Cup ancora incerte. Quello brianzolo sarà quindi un week end spettacolare, dove tutti i contendenti ai titoli finali non potranno risparmiarsi, prendendosi dei rischi che aumenteranno la suspance. Due le auto al via per Ebimotors. Con la vettura numero 3 Alberto Cerqui (Ebimotors – Centro Porsche Piacenza). La sua stagione è stata piuttosto complicata con l’ultimo week end, quello di Imola, da dimenticare. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
