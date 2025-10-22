Spogliatoi nuovi di zecca per il Porretta calcio. Sono stati inaugurati dalle autorità i locali al servizio del campo comunale Sabattini, dimensionati e utilizzabili fino alla categoria Eccellenza, secondo le direttive Coni. Presenti i sindaci Giuseppe Nanni e Daniele Bertacci, il vice sindaco di Castello Matteo Martinelli, una folta delegazione della giunta di Alto Reno Terme, la consigliera regionale Marta Evangelisti e l’ex assessore regionale Igor Taruffi. A fare gli onori di casa, la dirigenza dell’Asd Porretta 1924 con il supporto dell’associazione carabinieri volontari. "La giornata di oggi – afferma Nanni – apre un ciclo di inaugurazioni che termineranno nel 2026, a coronamento di un investimento che ci porterà a disporre di uno dei maggiori centri sportivi tra Pistoia e Sasso Marconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porretta calcio in gol. Spogliatoi tutti nuovi