Populisti e zero a zero Sinner la Serie A e l’illusione della gloria nazionale
Il nostro provincialismo straccione, anzi sovranista, va sputando da due giorni titoloni e insulti contro Sinner e la sua legittima scelta di non partecipare alla Coppa Davis (l'ha.
Populisti e zero a zero. Sinner, la Serie A e l'illusione della gloria nazionale - Dal presunto scandalo per i pochi gol nel campionato italiano agli strepiti per il tennista che rifiuta la Coppa Davis. Riporta ilfoglio.it