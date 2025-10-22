Popillia japonica vertice in Regione sulle strategie di lotta al coleottero che devasta le coltivazioni
A che punto è la lotta alle Popillia japonica in Piemonte?Il punto sulle strategie di lotta al coleottero che devasta le coltivazioni è stato fatto ieri, martedì 21 ottobre, durante il vertice al Palazzo della Regione. L'incontro, voluto dall'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Popillia japonica, Bongioanni: "Vertice in Regione per valutare le strategie di lotta al coleottero nemico delle colture" - Vertice oggi al Palazzo della Regione Piemonte sullo stato della lotta alla Popillia japonica, il piccolo coleottero che crea grande allarme per le produzioni vivaistiche e frutticole, e non disdegna ... targatocn.it scrive
POPILLIA JAPONICA, VERTICE IN REGIONE PIEMONTE PER LOTTA AL COLEOTTERO (1) - Vertice oggi al Palazzo della Regione Piemonte sullo stato della lotta alla Popillia japonica, il piccolo coleottero che crea grande allarme per le produzioni vivaistiche e frutticole ... Da 9colonne.it
Lombardia finanzia 74 interventi contro gli insetti nocivi - Dallo scarabeo giapponese (Popillia japonica) alla cimice asiatica, Regione Lombardia ha dato il via libera alla prima tranche di contributi per interventi mirati contro gli insetti nocivi in ... Segnala ansa.it