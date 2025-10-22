Ponteggio non in regola in un cantiere edile | denunciato imprenditore

22 ott 2025

Controllo, lo scorso 17 ottobre, in un cantiere edile di Calci da parte dei militari della locale Stazione Carabinieri con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa.A conclusione delle verifiche, un imprenditore, socio accomandatario e responsabile della ditta operante nel settore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

