Ponteggio non in regola in un cantiere edile | denunciato imprenditore
Controllo, lo scorso 17 ottobre, in un cantiere edile di Calci da parte dei militari della locale Stazione Carabinieri con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa.A conclusione delle verifiche, un imprenditore, socio accomandatario e responsabile della ditta operante nel settore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
