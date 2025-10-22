Ponte Tanagro il Codacons chiede chiarezza sui quattro anni di ritardi

l Codacons Cilento interviene sui ritardi del Ponte Tanagro, infrastruttura strategica del Vallo di Diano chiusa da oltre quattro anni, e annuncia un'istanza al Difensore civico regionale per chiedere trasparenza. L'associazione, attraverso il presidente Bartolomeo Lanzara, contesta il recente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondisci con queste news

L’associazione culturale Schierarsi – Piazza Cilento e Vallo di Diano punta il dito contro la Provincia di Salerno per le dichiarazioni rese sul cantiere del ponte Tanagro, chiuso al transito da quattro anni - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sul Tanagro, Pellegrino "Quattro anni di ritardi e lavori interrotti", interrogazione - X Vai su X

“Ponte Tanagro, 4 anni di attesa e troppe incertezze”: il Codacons Cilento chiede trasparenza e responsabilità - II Codacons Cilento annuncia quindi la presentazione di un'istanza al Difensore civico regionale affinché venga condotta una verifica completa sul procedimento amministrativo ... msn.com scrive

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti - La Corte dei Conti ha chiesto "chiarimenti ed elementi informativi" sulla delibera del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) che ha approvato il ... Come scrive tgcom24.mediaset.it

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti - La Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti e integrazioni alla Presidenza del Consiglio e al Cipess sulla delibera che ad agosto ha approvato il progetto del Ponte sullo Stretto. it.euronews.com scrive