Ponte sullo Stretto mai costruita un'opera di queste dimensioni | i dubbi sulla fattibilità del progetto

Il professor Mario de Miranda, in un'intervista a Fanpage.it, spiega perché la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina rappresenterebbe una sfida dal punto di vista tecnico mai affrontata dall'uomo prima d'ora: "Se si prosegue con la soluzione che si è scelta, ovvero il ponte a campata unica, con i due piloni alle estremità e una luce di 3.300 metri, la principale difficoltà è rappresentata dalla grande differenza di scala rispetto ai precedenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altro che ponte sullo stretto: nel 2025 a Siracusa in Sicilia crolla il soffitto di una scuola. Penso che non serva aggiungere altro rispetto a quali siano le vere priorità per la nostra terra, altro che ponte. Avvisate Salvini e tutta la destra. - facebook.com Vai su Facebook

Ferrante, ponte Stretto strategico, pieno rispetto norme. Mit e istituzioni a lavoro per approfondimenti a Corte dei Conti #ANSA - X Vai su X

Ponte sullo Stretto, Geologi approvano il progetto (smentendo le critiche)/ “Opera unica di grande rilevanza” - Il parere positivo dal Consiglio Nazionale dei Geologi per il Ponte sullo Stretto di Messina e Reggio Calabria: “grande opera, bene approfondire gli studi” IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI ALLONTANA ... Da ilsussidiario.net

Ponte sullo Stretto, il 30 ottobre maxi-evento a Roma con Ciucci e Salvini - Un "Ponte per crescere": grande evento dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina il 30 ottobre alle 17. Riporta iltempo.it

Il ponte sullo Stretto potrebbe collegarci ad un futuro più giusto - Il problema è che ago e filo si fermarono a Napoli, sancendo una volta per tutte che c’è un’Italia e c’è un resto d’Italia ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it