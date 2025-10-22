Ponsacco retrò buona la prima Ecco il bis

PONSACCO Dopo il successo della prima edizione, sabato 25 ottobre, a partire dalle 9, torna in piazza della Repubblica l’appuntamento con Ponsacco retrò, il mercatino dell’usato e del collezionismo promosso dall’assessorato al commercio del Comune e organizzato dall’associazione Etruria. Un’iniziativa che, unisce passione per il vintage, curiosità e convivialità, offrendo ai cittadini e ai visitatori l’occasione di trascorrere una giornata tra oggetti unici, vinili, collezionismo e pezzi d’altri tempi. "Con Ponsacco retrò – dichiara il sindaco Gabriele Gasperini – vogliamo valorizzare il cuore della città e restituirgli una dimensione di vivacità e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

