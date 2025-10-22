Pomodoro trasformato l' Italia secondo produttore mondiale | Capitanata protagonista malgrado la crisi

Foggiatoday.it | 22 ott 2025

La campagna di trasformazione del pomodoro 2025 in Italia, a fronte di 78.695 ettari messi a coltura, si è chiusa con una produzione di 5,8 milioni di tonnellate, in leggero aumento rispetto al 2024, ma comunque inferiore (-10% circa) a quanto era stato programmato.  L’Italia ritorna a essere il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

