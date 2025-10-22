Polizze vita dormienti cosa sono e cosa fare per incassare

Le polizze vita sono una forma di protezione che si attiva per se stessi e per la propria famiglia per eventi come una grave malattia, un’invalidità o la morte. Funzionano in questo modo: chi le contrae versa dei premi a una compagnia, che in cambio si impegna a versare una somma di denaro al beneficiario alla scadenza del contratto o per decesso dell’assicurato. Può succedere che esse non vengano riscosse perché gli eredi non erano a conoscenza della loro esistenza. Continuano quindi a giacere presso le società che le hanno stipulate, per cui diventano dormienti, in attesa che vadano in prescrizione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Polizze vita dormienti, cosa sono e cosa fare per incassare

Altre letture consigliate

#Manovra2026: al comitato @aniaufficiale il contributo degli assicuratori. Irap, auto e polizze vita, ecco cosa c’è sul tavolo - X Vai su X

Con l'allungamento della vita media e i mutamenti sociali, il ruolo delle polizze vita si evolve. Abbiamo intervistato Paolo Fumo di CNP Assicura per comprendere come il settore assicurativo si stia adattando per offrire nuove soluzioni a tutela del patrimonio. - facebook.com Vai su Facebook

Cos’è la polizza catastrofale, a cosa serve e quando è obbligatoria - Dal 2025 la polizza catastrofale è obbligatoria per le imprese e detraibile al 19% per i privati: ecco cosa copre, cosa esclude e chi deve farla. Come scrive money.it

Polizze vita, gli over 40 non le vogliono. Troppo costose e non in linea con la propria vita - A delineare la situazione è l’ultimo report “World Life Insurance 2026”, realizzato dal Capgemini Research Institute in collaborazione con LIMRA ... Segnala italiaoggi.it