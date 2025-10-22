Ricordate la pellicola Donnie Brasco, che sul finire degli anni novanta raccontò la storia di un’agente che riuscì ad infiltrarsi nella mafia a conquistare la fiducia dei boss? La storia si è ripetuta, con un finale clamoroso “ Non sto diventando come loro.sono uno di loro”. Alzi la mano chi non ricorda una delle scene più iconiche del film Donnie Brasco, un capolavoro che negli anni novanta fu in grado di spiegare alcune tra le più scabrose dinamiche del mondo della malavita organizzata statunitense. Nella pellicola, record di incassi, e diretta da Mike Niwell, Johnny Depp interpretava Joseph Pistone, un poliziotto statunitense infiltrato nelle cosche mafiose e conosciuto con il nome di Donnie Brasco. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Poliziotto infiltrato, diventa il prediletto del boss: l’epilogo è clamoroso