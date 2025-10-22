Inter News 24 Le parole di Matteo Politano, attaccante del Napoli, in vista della prossima sfida di Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Matteo Politano ha parlato a Sky Sport in vista di Napoli Inter. COME SI SUPERA QUESTA SCONFITTA – Con il lavoro e un bagno di umiltà da fare tutti quanti perché questa sera tutti, compreso io, abbiamo fatto male, atteggiamento compreso. Bisogna correre tutti insieme, avere voglia di sacrificarsi per non prendere gol. Una cosa che l’anno scorso ci ha portato a vincere lo scudetto. Oggi, e anche in qualche altra partita recente, non è successo questo quindi dobbiamo guardarci in faccia, soprattutto noi ‘vecchi’ e dobbiamo fare capire anche a chi è arrivato dopo che non va bene assolutamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Politano sicuro: «Contro l’Inter sarà fondamentale, ma non per la classifica. Ecco cosa faremo»