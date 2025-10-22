Policlinico primo trapianto multiorgano a cuore aperto | prelevati fegato reni e cornee da una paziente

Palermotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo prelievo multiorgano di fegato, reni e cornee a cuore fermo al Policlinico. L'intervento, particolarmente complesso dal punto di vista clinico, tecnico e organizzativo, è stato eseguito nella Terapia intensiva post operatoria e Neurorianimazione, diretta da Antonino Giarratano e coordinata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

