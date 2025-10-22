Pokémon che passione! A Bergamo una mostra con 18mila carte collezionabili

Ecodibergamo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre il Mirmex store inaugura «Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokémon in Italia», una mostra dedicata al trading card game più famoso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pokémon, che passione! A Bergamo una mostra con 18mila carte collezionabili

