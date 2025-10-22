Roma, 22 ottobre 2025 - Vietato fermarsi quando si è il più forte e quando alle proprie spalle incalza una generazione piuttosto interessante di talenti in erba: lo sa bene Tadej Pogacar, che rilancia le proprie ambizioni. Le dichiarazioni di Pogacar. L'occasione buona per ribadire il concetto è stata offerta dai microfoni di Marca, che hanno di recente intercettato colui che, con 20 successi, ha vinto più di tutti nella stagione appena archiviata, seppur con un brivido finale: i l clamoroso pokerissimo calato da Paul Magnier al Tour of Guangxi 2025 lo ha issato a 19 vittorie, diventando anche un'altra spia appunto di quella nidiata di nuovi talenti che avanza a grandi leve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pogacar non è sazio: "Ho voglia di migliorare". Il dilemma Giro-Vuelta