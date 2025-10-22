Pnrr | prosegue la riqualificazione del centro storico di Sansepolcro

Arezzo, 22 ottobre 2025 – È entrata nel vivo la fase conclusiva dei lavori del grande progetto di rigenerazione urbana finanziato dal PNRR e ha dunque preso il via il cantiere in Piazza Santa Marta mentre sta volgendo al termine il cantiere che interessa piazza Torre di Berta e Via XX Settembre. Gli interventi puntano a rendere questi spazi, così come tutti quelli precedentemente interessati dai lavori più sicuri, accessibili e accoglienti, migliorando la qualità urbana e valorizzando il patrimonio architettonico della città. La conclusione dei lavori rappresenterà un passaggio importante nel percorso di rinnovamento che l’Amministrazione ha avviato per un centro storico più vivibile e sostenibile, capace di accogliere cittadini, attività e visitatori in un contesto rinnovato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

