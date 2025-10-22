I progetti da realizzare sono 23.496 e dovrebbero portare in Sicilia, tra le altre cose, l’alta velocità nelle ferrovie, l’efficienza energetica, nuovi asili e scuole e una spinta al mercato del lavoro. Ma appena un terzo di quanto concordato con Bruxelles all’indomani della pandemia è già arrivato al traguardo, o è in corso di esecuzione. È l’altra faccia del Pnrr - i cosiddetti progetti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pnrr, Comuni con l'acqua alla gola in Sicilia: neanche il 30% di investimenti