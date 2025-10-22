Pluribus rilasciato il trailer della serie Apple Tv dal creatore di Breaking Bad
Rhea Seehorn è circondata da persone inquietantemente felici e disponibili mentre il mondo sembra andare in pezzi nel primo trailer di “Pluribus”, la serie fantascientifica del creatore di “Breaking Bad” Vince Gilligan, che debutterà su Apple TV con due episodi il 7 novembre. Gilligan torna a collaborare con la candidata all’Emmy per “Better Call Saul”, in cui Seehorn interpreta Carol, descritta come “la persona più infelice sulla Terra” che “deve salvare il mondo dalla felicità”. Nel trailer non viene rivelato molto, se non che la maggior parte dell’umanità sembra essere caduta sotto una sorta di incantesimo, tranne Carol. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
