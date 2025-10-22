Pluribus | il trailer della serie di Vince Gilligan mostra Rhea Seehorn impegnata a salvare il mondo
Apple TV ha svelato le prime immagini del nuovo progetto ideato dal creatore di Breaking Bad con star la protagonista di Better Call Saul. Arriverà il 7 novembre su Apple TV la nuova serie di Vince Gilligan intitolata Pluribus che avrà come star l'attrice Rhea Seehorn e di cui è stato condiviso il primo trailer, regalando delle anticipazioni sul progetto di genere sci-fi. Lo show ideato dal creatore di Breaking Bad sarà composto da dieci episodi, di cui due saranno a disposizione in streaming nel giorno del debutto, e la prima stagione si concluderà il 26 dicembre. Cosa racconterà Pluribus La dramedy fantascientifica Pluribus è già stata rinnovata per una seconda stagione e proporrà agli spettatori un mix di generi diversi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
