Plt Energia pigliatutto Acquistata SarHelianto
La Plt Energia di Pierluigi Tortora fa ’shopping’ in Sardegna. Dopo l’acquisizione di un mega impianto fotovoltaico da 50 megawatt in provincia di Trapani finalizzata all’inizio di settembre, l’azienda cesenate ha concluso l’acquisto di SarHelianto srl. "Saras spa comunica che Sardeolica srl ha ceduto la propria controllata SarHelianto srl, a Plt energia srl, primario operatore italiano nel settore delle energie rinnovabili – si legge nel comunicato – SarHelianto Srl possiede e gestisce il parco fotovoltaico sito a Cagliari – Sardegna - in località Macchiareddu che, con una capacità installata di 79 MW ed una produzione stimata di 150 GWh di energia pulita all’anno, contribuisce agli obiettivi di decarbonizzazione dell’Italia con energia sostenibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
