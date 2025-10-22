Pivio lancia il suo nuovo album in concerto a Bari Roma e Genova

Pivio annuncia l’ultimo disco in italiano, un album in nove canzoni e nove racconti di guerra, in concerto a Bari, Roma e Genova. Domenica 26 ottobre, in occasione della 40a edizione di Time Zones – Sulla via delle musiche possibili, Roberto Giacomo Pischiutta aka Pivio lancia il suo nuovo album con un concerto al Teatro Kismet di Bari (ore 22.30), salendo sul palco insieme a un ensemble di 11 musicisti che nella sezione archi coinvolgerà alcuni elementi dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli. Il concerto sarà replicato il 16 novembre alla Claque di Genova con un ensemble analogo e a Roma entro dicembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

