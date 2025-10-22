Piuro | ufficialmente accesa la nuova centrale a biomassa

Sondriotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scorse ore è stata ufficialmente accesa la nuova centrale a biomassa del Comune di Piuro, situata presso la palestra di Prosto. Si tratta di un impianto di ultima generazione che utilizza una caldaia Hargassner da 250 kW, un sistema efficiente e sostenibile che va a sostituire completamente. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Piuro Ufficialmente Accesa Nuova