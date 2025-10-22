Più alto è il titolo di studio della madre minore è il rischio di diventare un giovane Neet | la ricerca

Ilpescara.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo lo studioNeet, non invisibili: sfide e risposte per attivare le risorse del futuro” si evidenzia che più è alto il titolo della madre, minore è il rischio di diventare un giovane che non studia, non lavora e non è inserito in percorsi formativi. Si riduce, dunque, significativamente il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Alto 232 Titolo