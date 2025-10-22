Piste ciclabili e polveri Le mancanze nei dati
"Su Siena ci sono precisazioni da fare, cose che non si leggono nei dati", fa sapere il Circolo La Meridiana, sezione senese di Legambiente, dopo la pubblicazione del rapporto Ecosistema urbano 2025. Nella graduatoria sulla performance ambientale, appena uscita su Il Sole 24 Ore, Siena è al 30° posto su 106 comuni capoluoghi considerati, in discesa di 4 posizioni. Sono 5 le aree tematiche, valutate attraverso 19 indici-parametri. "Per quanto riguarda le polveri sottili - inizia il Circolo Legambiente Siena – a fianco alla voce c’è ’nd’, ovvero dato ’non disponibile’. Ma non è tanto questo il problema, quanto il fatto che l’unica stazione di rilevamento è posta lungo viale Bracci, luogo non significativo per la distribuzione del traffico e soprattutto per la geometria dell’abitato senese, ad esempio per il centro, dove la situazione è in netto peggioramento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
