Pisa e Verona trasferte vietate Abodi duro | Che sia di riflessione per il futuro

Il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, a margine del Premio Colalucci a Roma, sulla morte dell’autista di Pistoia e il provvedimento di chiusura delle trasferte ai tifosi di Pisa e Verona dopo gli scontri tra ultras dello scorso 18 ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pisa e Verona, trasferte vietate. Abodi duro: "Che sia di riflessione per il futuro"

