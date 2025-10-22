Pioli Ora conta fare bene in Conference

"Concentriamoci sulla gara di Vienna, al campionato penseremo poi", dice il tecnico della Fiorentina FIRENZE - "Non dobbiamo cambiare il trend ma dobbiamo concentrarci sulla partita di domani. Abbiamo cominciato bene il girone, la Conference è un obiettivo, fare bene domani sarebbe molto importante. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pioli "Ora conta fare bene in Conference"

? #Allegri: "Se saremo pronti per lo scudetto lo vedremo a maggio. Inutile stare a parlarne ora che non conta nulla. #Pioli? Ho un buon rapporto con lui, gli faccio i complimenti, credo che farà un grande lavoro anche con la Fiorentina" #MilanFiorentina #MPL - X Vai su X

È un amarissimo 60esimo compleanno per mister Pioli… #Fiorentina #StefanoPioli - facebook.com Vai su Facebook

Pioli "Ora conta fare bene in Conference" - Abbiamo cominciato bene il girone, la Conference è un obiettivo, fare bene domani sarebbe molto importante p ... Lo riporta msn.com

Fiorentina, Pioli: "Non è vero che la squadra non è unita. La Conference un obiettivo" - È la missione della Fiorentina, che domani (ore 18:45) affronta il Rapid Vienna per la seconda giornata della fase a girone unico della Conference League. Da firenzetoday.it

Pioli: “Falsità su di noi, vi spiego tutto! Critiche, Gudmundsson, Sohm, Fagioli, Comuzzo e gioca De Gea” - Le condizioni di Robin Gosens, Moise Kean e non solo: ecco le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Rapid Vienna- Riporta msn.com