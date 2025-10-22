Pioli | Non siamo uniti? Falsità La priorità è il campionato ma la Conference resta un obiettivo
Il tecnico ha parlato della sfida contro il Rapid Vienna. Per la partita non sono convocati Kean e Gosens. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
"È colpa mia se siamo qua. Io ho avuto a disposizione 90 milioni per costruire la squadra quest'estate. Se c'è qualcuno che deve essere cacciato o si deve dimettere, sono io. Pioli è l'unico che può tirarci fuori da questa situazione". Pradè descrive una situazio - facebook.com Vai su Facebook
$Pioli: “Siamo ultimi e dobbiamo essere preoccupati. Oggi abbiamo commesso errori minimi” alfredopedulla.com/pioli-siamo-ul… - X Vai su X
Pioli: "Fiorentina solida, siamo pronti per la Conference" - Queste le prime parole di Stefano Pioli alla vigilia dell'andata dei playoff di Conference League, dove la sua Fiorentina ... Scrive corrieredellosport.it