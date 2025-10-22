Pioggia temporali mareggiate e vento | sarà un' altra giornata di allerta meteo

Una nuova allerta meteo emessa nel primo pomeriggio di oggi dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per la giornata di domani, 23 ottobre. Ecco il dettaglio:- Allerta arancione per rischio idrogeologico su Toscana nord ovest nella giornata di domani, in corso su Toscana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

