Pioggia temporali e vento fino a 90 chilometri orari | allerta gialla a Parma e provincia
Pioggia, temporali e vento: allerta gialla a Parma e provincia. Per la giornata di giovedì 23 ottobre sono previste condizioni di tempo perturbato, con venti sud-occidentali di burrasca forte (tra 74 kmh e 88 kmh) sui crinali appenninici, in particolare quelli del settore occidentale ed. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
