Pioggia temporali e venti fino a 90 chilometri orari | allerta gialla a Parma e provincia

Pioggia, temporali e vento: allerta gialla a Parma e provincia. Per la giornata di giovedì 23 ottobre sono previste condizioni di tempo perturbato, con venti sud-occidentali di burrasca forte (tra 74 kmh e 88 kmh) sui crinali appenninici, in particolare quelli del settore occidentale ed. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Pioggia e temporali fino a giovedì, con nevicate sulle Alpi, poi torna il sole e risalgono le temperature. Le previsioni

Pioggia e temporali in arrivo da domani: scatta l'allerta meteo - Il Giunco

Pioggia e temporali fino a giovedì, con nevicate sulle Alpi: allerta meteo gialla su Friuli e Veneto. Le previsioni - È con questo proverbio che salutiamo, con un po' più di leggerezza e speranza, il maltempo ...

Meteo Avviso: Giovedì Vortice sull'Italia, porterà Pioggia battente, Temporali autorigeneranti e anche Neve - Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato la discesa di una vasta area di bassa pressione (tempesta) dal Nord Europa, sospinta da masse d'aria di origine polare.

Pioggia e temporali fino a giovedì, con nevicate sulle Alpi, poi torna il sole e risalgono le temperature. Le previsioni - "Se di ottobre scroscia e tuona, l'invernata sarà buona".