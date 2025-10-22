Pioggia temporali e venti fino a 90 chilometri orari | allerta gialla a Parma e provincia

Parmatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pioggia, temporali e vento: allerta gialla a Parma e provincia. Per la giornata di giovedì 23 ottobre sono previste condizioni di tempo perturbato, con venti sud-occidentali di burrasca forte (tra 74 kmh e 88 kmh) sui crinali appenninici, in particolare quelli del settore occidentale ed. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

