Pioggia e vento sul Parmense prosegue l' allerta meteo
Prevista un'allerta meteo arancione per vento nella montagna piacentino-parmense e in quella romagnola. L’allerta è invece gialla, ma sempre per vento, in altre aree delle province parmense, piacentina, forlivese-cesenate, riminese e in quelle di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. Allerta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
