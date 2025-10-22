Pioggia e mareggiate per lo Scirocco scatta l’allerta meteo

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a una nuova ondata di maltempo. Un fronte atlantico spinto da forti venti di Scirocco porterà piogge diffuse, raffiche intense e mareggiate tra il pomeriggio di giovedì e la mattina di venerdì. Per questo la protezione civile regionale ha diramato un’allerta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Puglia nel mirino del maltempo: allerta gialla per 24 ore tra pioggia e mareggiate - News - X Vai su X

Domenica di #maltempo con pioggia e temporali soprattutto al Nord. Allerta innalzata in Romagna e nelle Marche per forte vento e mareggiate. A Napoli chiusi parchi pubblici e spiagge. Progressivo miglioramento nel pomeriggio. Da domani torneranno sole Vai su Facebook

Pioggia e mareggiate per lo Scirocco, scatta l’allerta meteo - Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia dalle 15 di giovedì alle 7 di venerdì: attese piogge intense, vento forte e rischio di allagamenti ... Da udinetoday.it

Trieste, in arrivo piogge, mareggiate e vento forte: scatta l’allerta meteo gialla - Trieste sarà interessata da un peggioramento delle condizioni meteo con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento di Scirocco, come segnalato dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giuli ... Lo riporta triestecafe.it

«Piogge intense, mareggiate e rischio allagamenti: maltempo in arrivo». Scatta l'allerta meteo - 24 ottobre: piogge intense, scirocco e mareggiate. Come scrive nordest24.it