Pioggia di medaglie per gli atleti dell' Accademia Taekwondo Modena in Toscana

Modenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottima prestazione per gli atleti dell'Accademia Taekwondo Modena impegnati lo scorso weeekend nel prestigioso torneo Tuscany Open, svoltosi ad Arezzo con oltre 700 partecipanti.La società emiliana ha conquistato ben 16 medaglie classificandosi al 5°Posto nella classifica generale ad un passo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

